Президент вважає, що Путін здатний зупинити війну.

Президент України Володимир Зеленський хотів би закликати президента РФ Володимира Путіна припинити війну.

Про це йшлося в його інтерв’ю ABC News.

Так, відповідаючи на запитання про те, що він би хотів зараз сказати Путіну, Зеленський зазначив:

"Я вважаю, що він здатний зупинити війну, яку розпочав, і навіть якщо він не думає, що він розпочав її, він повинен знати одну важливу річ, яку не можна заперечувати, що зупинити війну – це те, на що він здатний".

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Зеленський закликав Путіна піти з української землі або сісти з ним за стіл переговорів. "Ми не нападаємо на Росію, ми не в НАТО, у нас немає ядерної зброї. Що я повинен сказати, що я повинен дати, кому я повинен щось дати?... Що віддати, Господи? Що ти хочеш від нас? Піди з нашої землі. Не хочеш зараз піти - сядь зі мною за стіл переговорів. Я вільний", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що сідати за стіл переговорів з ним потрібно не так, як Путін це робить з іншими лідерами - на відстані в 30 метрів. "Я ж сусід, мене не треба на 30 метрів тримати. Я не кусаюсь. Я нормальний мужик. Сядь зі мною, поговори. Чого ти боїшся? Ми нікому не погрожуємо. Ми не терористи. Ми не захоплюємо банки і не захоплюємо чужі землі", - заявив глава держави.

7 березня голова МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи прямі перемовини Зеленського та Путіна, зазначив: "Наш президент нічого не боїться, зокрема прямої зустрічі з Путіним. Якщо Путін теж не боїться, нехай приходить на зустріч, нехай сідають і кажуть".

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