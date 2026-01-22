Зеленський прибув у Давос для зустрічі з Трампом

Наразі передбачена лише протокольна зйомка зустрічі лідерів України та США.

Президент України Володимир Зеленський прибув у Давос на Всесвітній економічний форум, в межах якого запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив журналістам.

"Президент України прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі та зустрічі із президентом Трампом", - відзначив Никифоров.

Зокрема, орієнтовно о 14:00 за київським часом має відбутися зустріч із Дональдом Трампом.

Як уточнив Никифоров, станом на зараз передбачена лише протокольна зйомка, але формат може змінитися незадовго до зустрічі.

Також президент України має виступити на Всесвітньому економічному форумі.

Разом з тим, глава держави візьме участь у панельному засіданні Міжнародної консультативної ради з питань відновлення України. В рамках заходу Володимир Зеленський зустрінеться із предстаниками енергетичних компаній.

Зустріч Трампа та Зеленського - останні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора, 21 січня, Трамп заявив про готовність зустрітися із Зеленським у Давосі.

Крім того, на переконання Трампа, якщо російський диктатор Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський не укладуть мирну угоду, то будуть дурнями.

