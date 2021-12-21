Президент вважає, що суспільство розуміє, що відбувається.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підписання підозри колишньому главі держави Петру Порошенку у держзраді та сприянні терористам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський поговорив з журналістами в рамках дводенної щорічної конференції послів України під гаслом "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", яка відбувається у державній резиденції "Синьогора".

Зокрема, президента попросили прокоментувати підписання підозри Порошенку.

"Я про це не думаю, по-перше, що там було виписано. Це виписують правоохоронні органи. Я не думаю, що це буде впливати на ситуацію всередині нашої держави", - заявив Зеленський.

При цьому, президент заявив, що на ситуацію всередині України, як правило, впливають фінансові групи.

Читайте такожСША зреагували на підозру Порошенку"Він (Порошенко) є в одній із цих фінансових груп. Ми розуміємо. Вони звозять людей з різних областей (для мітингів - УНІАН). Ми це бачимо. Це ж відкрита інформація, це ж не брехня... Десь хтось хоче їх підтримати. Більшості людей, мені здається, дають таку можливість. Непростий час, люди хочуть заробити копійку. Хтось так приходить", - сказав Зеленський.

Я бачу єдине: ми не бачимо резонансу щодо таких людей як пан Медведчук, чи як пан (Порошенко)... Якщо ці питання пов'язані з конкретикою, з вугіллям, - те, що ми прочитали, торгівля з сепаратистами, тому, хай розбирається суд, правоохоронні органи, - наголосив Зеленський.

"Я думаю, що підтримки цих процесів у суспільстві немає. І зрозуміло чому. Воно так не вийде. Заробляти на цьому у суспільстві, а потім щоби це суспільство тебе підтримувало. Воно так не виходить. І у 2014 році не їх підтримало суспільство (про перемогу Порошенка на виборах - УНІАН). Суспільство підтримало себе, державу, державність, свій прапор, свій гімн", - наголосив Зеленський.

Президент вважає, що суспільство розуміє, що відбувається.

"Держава не сліпа, і точно починає крок за кроком розбиратися", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань очікує на Петра Порошенка в четвер, 23 грудня, для вручення клопотання про обрання запобіжного заходу. Його адвокат раніше сповістив, що Порошенко не з'явиться на виклик до ДБР.

Підозра Петру Порошенку

17 грудня в ДБР заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Провадження розслідується за ч.1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року в цьому провадженні вже повідомили про підозру народному депутатові від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і колишньому міністрові енергетики Володимиру Демчишину.

20 грудня Петру Порошенку, який перебуває за кордоном, оголосили про підозру у вчиненні державної зради та сприяння діяльності терористичних організацій.

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