Глава держави перебуватиме на ізоляції і працюватиме під наглядом лікарів дистанційно. Так само, як і керівник президентського Офісу Андрій Єрмак.

Офіс президента працює в особливому режимі від початку карантину, усі хто спілкувався з інфікованим коронавірусом президентом України Володимиром Зеленським, перебуватимуть на ізоляції до отримання негативного тесту на COVID-19.

Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-секретар глави держави Юлія Мендель.

За її словами, у понеділок більшість співробітників Офісу президента робили тести на COVID-19. Дехто вже отримав результати, хтось іще чекає.

«Офіс президента працює в особливому режимі від початку карантину: в Офісі міряють температуру, ходять в масках, дотримуються дистанції, у всіх є дезінфектори, до того ж, частина працівників, за можливості, перейшла на дистанційну роботу, або відбувається чергування», - розповіла Мендель.

Вона зазначила, що ті, хто не зробив тестів на COVID-19 з тих чи інших причин, зроблять їх протягом тижня.

«Усі, хто спілкувався близько з президентом, перебуватимуть на ізоляції до отримання негативного тесту», - наголосила вона.

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Також Мендель зазначила, що усі, хто контактував з президентом та керівником його Офісу Андрієм Єрмаком, поінформовані задля перевірки та проходження самоізоляції.

Офіс Президента повідомлятиме про стан здоров`я тих, хто захворів.

Прес-секретар зауважила, що президент почувається добре. З усіх симптомів коронавірусної хвороби він має тільки невелику температуру.

Глава держави перебуватиме на ізоляції і працюватиме під наглядом лікарів дистанційно. Так само, як і керівник президентського Офісу Єрмак.

«Ми всі сподіваємося на якнайшвидше одужання та легку форму протікання хвороби як президента, так і керівника його Офісу», - додала вона.

Офіс президента закликає всіх ретельно ставитися до свого здоров’я і не нехтувати карантинними нормами.

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Автор: Костянтин Гончаров