Делегація ЄС їде в Україну з 'порожніми руками': Politico назвало причину

У Києві має пройти засідання "Коаліції охочих".

У вівторок до річниці вторгнення до Києва має приїхати голови Європейської комісії та Ради Урсула фон дер Ляєн та Антоніо Кошта. Однак їм буде мало що запропонувати Україні, окрім співчуття.

Про це пише Politico, нагадуючи, що до четвертої річниці ЄС сподівався принести Україні "певну втіху" у вигляді нових санкцій проти Москви та кредиту Києву в розмірі 90 мільярдів євро. Однак цьому запобігла Угорщина.

Видання відзначає, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив про блокування 20 раунду санкцій Європи проти РФ через суперечку Києва та Будапешта щодо нафтопроводу. Він також пригрозив затримати виплату важливої ​​позики в розмірі 90 мільярдів євро, яку лідери ЄС узгодили у грудні для фінансування оборони України від російських військ.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "демонізує Україну заради політичної вигоди всередині Угорщини", – заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виданню POLITICO і додав, – "Ми вимагаємо, щоб Будапешт припинив втягувати Україну у внутрішню політику Угорщини".

Свого гніву не могли стримати й керівники закордонних справ ЄС під час зустрічі у Брюселі у понеділок. Зокрема міністр Європи Швеції Джессіка Розенкранц заявила виданню, що крок Угорщини ознаменував "нове падіння" для Орбана.

"У попередніх рішеннях ми бачили, що Угорщина не діє у спосіб щирої співпраці з іншими державами ЄС. Це має насторожити багатьох із нас. Ми бачимо, що робить Орбан: він використовує Україну як боксерську грушу", – сказала посадовиця.

Водночас міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що він "вражений позицією Угорщини", А його польський колега Радослав Сікорський сказав, що "очікував набагато більшого почуття солідарності з Україною від Угорщини".

Зазначимо, що за словами прессекретаря президента Сергія Никифорова, до Києва на річницю повномасштабного вторгнення РФ прибули низка представників країн та організацій. Зокрема, президент Європейської Ради Антоніо Кошта, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, Прем’єр-міністр Хорватії Пленкович, Прем’єр-міністр Латвії Сіліня, Прем’єр-міністр Естонії Міхал, Прем’єр-міністр Ісландії Фростдоттір, Міністр оборони Литви Каунас, Прем’єр-міністр Данії Фредеріксен, Прем’єр-міністр Швеції Крістерссон, Прем’єр-міністр Норвегії Гар Стере, Президент Фінляндії Стубб. Також багато країн та організацій представлені на іншому рівні.

За словами Никифорова, делегація відвідає зруйнований російським обстрілом обʼєкт енергетичної інфраструктури. А згодом візьме участь у засіданні "Коаліції охочих" та саміті "Україна – країни Північної Європи та Балтії" у Києві.

Річниця повномасштабного вторгнення

Раніше президент Володимир Зеленський у зверненні, присвяченому річниці повномасштабного вторгнення, порушив питання переговорів з РФ. За його словами, перед кожною зустріччю з РФ він ставить задачу переговорній групі – не знецінити всю боротьбу, відвагу, гідність, усе, що Україна пройшла.

В інтервʼю Financial Times президент закликав США посилити тиск на Москву, зокрема у вигляді санкцій проти "тіньового флоту" та енергетичного сектору РФ, аби змусити Кремль зупинити війну. Він також вчергове заявив про необхідність надійних гарантій безпеки для України.

