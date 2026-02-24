Курс валют у 'ПриватБанку': скільки коштують долар і євро сьогодні

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,48 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 24 лютого, не змінився і становить 43,45 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні також залишився на попередньому рівні і становить 51,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,85 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок не змінився і складає 43,48 гривні. Курс євро при оплаті карткою також залишився незмінним і складає 51,55 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 24 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 43,30 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також послабилася: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51 гривні за один євро, тобто гривня втратила 8 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 5 копійок і становить 43,55 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,05 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 14 копійок і складає 51,50 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,80 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: