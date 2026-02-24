Росія три місяці поспіль втрачає на фронті більше військових, ніж вербує, - The Times

Втрати РФ перевищують мобілізацію, посилюючи внутрішні та політичні ризики Кремля.

Російська армія вперше з початку повномасштабної війни проти України протягом трьох місяців поспіль втрачає більше солдатів, ніж залучає до війська. Про це заявили західні чиновники у четверту річницю повномасштабного вторгнення, пише The Times.

За даними військової розвідки, щомісяця на східний фронт мобілізують близько 30–35 тисяч російських військових. Однак упродовж останніх трьох місяців рівень втрат перевищує ці показники.

Один із чиновників назвав ситуацію "критичною" для Кремля:

"Це не перший випадок, коли рівень втрат перевищує набір, але це перший випадок, коли це триває протягом трьох місяців".

За його словами, така тенденція впливає не лише на тактичні можливості РФ, а й може змусити владу вдатися до ширшої примусової мобілізації, що матиме "величезні політичні наслідки" всередині країни.

1,25 мільйона втрат і війна дронів

Міністр збройних сил Великої Британії Ел Карнс заявив, що загальні втрати Росії сягнули 1,25 мільйона вбитими та пораненими.

"Це більше, ніж Америка зазнала за всю Другу світову війну", – наголосив він.

За його словами, 87% сучасних втрат на полі бою спричинені атаками безпілотників. За чотири роки війни знищено понад 4 тисячі російських танків і близько 10 тисяч одиниць бронетехніки, а Чорноморський флот РФ фактично втратив боєздатність через удари українських морських дронів і ракет.

Для порівняння, за оцінками, Україна втратила близько 600 тисяч військових із початку вторгнення 24 лютого 2022 року.

Попередження про нову еру війни

Виступаючи у Chatham House, посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що атаки на енергетичну інфраструктуру стали "головним інструментом війни Росії", залишаючи мільйони людей без світла й тепла.

Він попередив, що майбутні війни вестимуться "роями автономних дронів", а поле бою перетворюється на "зону роботизованого ураження глибиною 25 км". За його словами, традиційні дорогі системи озброєнь поступово втрачають ефективність, а ядерна зброя вже не є абсолютним стримувальним фактором.

Що передувало

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю BBC, що Путін "вже розпочав" Третю світову війну, і наголосив на необхідності посилення військового та економічного тиску на Москву.

"Питання в тому, скільки території він зможе захопити і як його зупинити", – сказав глава держави.

