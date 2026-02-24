Армада Трампа і непоступливість Ірану женуть ціни на нафту до нових рекордів

Аналітики прогнозують різке падіння цін на нафту за наявності ознак деескалації.

Ціни на нафту зранку 24 лютого зросли, наблизившись до семимісячного максимуму. Трейдери оцінювали геополітичні ризики напередодні чергового раунду переговорів між США та Іраном стосовно ядерної програми Тегерану, повідомляє Reuters

За даними порталу investing, станом на 9:41 за київським часом ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 30 центів - до 71,41 долара за барель. Американська нафта марки WTI торгується по 66,61 долари, додавши 30 центів.

"На цьому етапі геополітика відіграє головну роль у формуванні цін на нафту… Ризик можливої військової ескалації на Близькому Сході зростає, і тому трейдери, здається, страхуються від найгірших сценаріїв", - пояснює зростання вартості "чорного золота" старший аналітик ринку компанії Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Відео дня

Тим часом, міністр закордонних справ Оману Бадр Альбусаїді анонсував черговий раунд перемовин між США та Іраном стосовно ядерної програми Тегерану. Reuters зазначає, що Вашингтон хоче, щоб Тегеран відмовився від своєї ядерної програми, але іранська влада категорично відмовляється і заперечує, що намагається розробити атомну зброю.

Разом з тим, ще до старту чергового раунду перемовин Reuters з посиланням на високопосадовця Державного департаменту повідомило, що американське відомство евакуює некритичний персонал та їхні сім'ї з посольства США в Бейруті, через ризик військового конфлікту. Зі свого боку, президент США Дональд Трамп заявив 23 лютого, що для Ірану це буде "дуже поганий день", якщо він не укладе угоду.

Аналітик банку IG Тоні Сікамор дає зрозуміти, що збереження напруженості на Близькому Сході може призвести до зростання цін на нафту (марки WTI) до 70-72 доларів за барель.

"І навпаки, ознаки деескалації, ймовірно, призведуть до зниження до 61 долара за барель", - підкреслив експерт.

Ситуація довкола Ірану - останні новини

В останні тижні США перекидають значні сили на Близький Схід. У ЗМІ активно обговорюють можливий початок війни з Іраном.

Втім, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, американський генерал Ден Кейн вважає, що військова кампанія проти Ірану може нести серйозні ризики для США. Йдеться, зокрема, про можливе втягування країни в затяжний конфлікт.

Задля уникнення удару Іран готовий піти на поступки стосовно власної ядерної програми. Тегеран запропонував американським компаніям можливість брати участь у якості підрядників у великих нафтогазових проектах країни.

Вас також можуть зацікавити новини: