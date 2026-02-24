Трамп призначив конкретну дату для завершення війни між Україною та РФ, - Bloomberg

Москва і Вашингтон фактично змагаються, хто першим поступиться у переговорах.

Дональд Трамп прагнеь досягти мирної угоди щодо війни в Україні до дня святкування 250-річчя незалежності США 4 липня, проте немає жодних ознак того, що лідер Росії Володимир Путін готовий укласти угоду, яка не задовольняє його максималістські вимоги.

Як пише Bloomberg, переговори вже кілька разів зривалися, і навіть деякі американські чиновники приватно визнають, що не бачать ознак того, що Путін готовий відмовитися від своїх максималістських позицій.

Відзначається, що три раунди тристоронніх переговорів цього року в Абу-Дабі та Женеві не привели до вирішення проблеми. При цьому європейські союзники України значною мірою усунені від переговорів, хоча саме вони в основному фінансують закупівлі зброї для підтримки оборони Києва після того, як Трамп згорнув військову допомогу США, пише видання.

За даними джерел, хоча переговори між трьома сторонами - Україною, США і РФ - залишаються конструктивними, вони фактично зайшли в глухий кут:

"Москва і Вашингтон фактично змагаються, хто першим поступиться в переговорах, очолюваних спеціальним посланником США Стівеном Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером, заявив представник НАТО. Це означатиме або відмову Росії від деяких своїх "червоних ліній", які включають повний контроль над землями в східному Донбасі, або відмову США від України".

Головні проблемні питання

Незважаючи на величезні військові втрати і поглиблення напруженості в російській економіці, Путін не виявляє жодних ознак готовності відмовитися від вимог, які включають території, які його військам не вдалося захопити в Донецькій області України. Москва також відмовляється поступитися контролем над українською Запорізькою атомною електростанцією, яку вона окупувала з самого початку вторгнення.

Україна відкидає вимоги Росії про виведення військ з Донбасу і запропонувала припинення вогню вздовж існуючих ліній фронту. США пропонують створити в цьому районі вільну економічну зону, а також надати Україні гарантії безпеки від будь-яких майбутніх російських атак.

Остаточного рішення про долю атомної електростанції поки немає. У той час як США запропонували поділ на три частини, Київ відкидає будь-який поділ з Росією, хоча і заявив, що американці можуть поділити свою частку з Москвою.

Війна триватиме

Одна з проблем, що хвилюють союзників Києва, полягає в тому, що Путін може погодитися на припинення вогню, що дозволить Трампу заявити про успіх у припиненні війни, в той час як Росія продовжить кампанію саботажу, гібридної війни або втручання у вибори, спрямовану на дестабілізацію України.

"Поки Путін при владі, Росія не паралізована масовими протестами, і в бюджеті залишаються хоча б якісь гроші на озброєння, війна триватиме", – заявила Тетяна Станова, старший науковий співробітник Центру "Росія – Євразія" Карнегі. "Кремль не піде на істотні поступки, навіть якщо зіткнеться із затяжною фінансово-економічною кризою".

Ситуація в Україні після чотирьох років війни

Як пише WSJ, українські контратаки в Запорізькій області підривають наступ Росії і демонструють, що в України ще багато сил для боротьби, і перемога Володимира Путіна аж ніяк не є неминучою.

Водночас Sky News зазначає, що недавні поразки російських військ на полі бою очевидно не похитнули переконання Путіна, тому існують серйозні сумніви в його щирості в переговорах щодо припинення цієї війни. Схоже, Путін все ще вважає, що може виграти цю війну, і не змінив своїх цілей щодо викорінення України як незалежної суверенної держави.

