Російський диктатор Путін "хоче всього, що йому дасть Захід, його апетити зазвичай ростуть".
Про це в інтерв'ю американському телеканалу FoxNews заявив президент України Володимир Зеленський.
"Чим більше їм даєш, тим більше зростає їх апетит", - сказав він.
І попередив Захід, що Путін продовжить свою агресію в Європі за межами України й отримає те, що хоче, "якщо його зараз не зупинити".
Зеленський також заявив, що всі повинні знати: "якщо нас заженуть у кут, українські військові дадуть відповідь на повну силу".
У цьому ж інтерв'ю президент запевнив, що для України у війні з Росією прийнятна тільки перемога, але Київ не піде заради миру на територіальні поступки агресору.
Напередодні Зеленський заявив, що російські військові зосереджують зусилля на Донбасі й харківському напрямку для нових потужних наступів.