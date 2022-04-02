Апетити Кремля ростуть, попереджає президент України.

Російський диктатор Путін "хоче всього, що йому дасть Захід, його апетити зазвичай ростуть".

Про це в інтерв'ю американському телеканалу FoxNews заявив президент України Володимир Зеленський.

"Чим більше їм даєш, тим більше зростає їх апетит", - сказав він.

І попередив Захід, що Путін продовжить свою агресію в Європі за межами України й отримає те, що хоче, "якщо його зараз не зупинити".

Зеленський також заявив, що всі повинні знати: "якщо нас заженуть у кут, українські військові дадуть відповідь на повну силу".

У цьому ж інтерв'ю президент запевнив, що для України у війні з Росією прийнятна тільки перемога, але Київ не піде заради миру на територіальні поступки агресору.

Напередодні Зеленський заявив, що російські військові зосереджують зусилля на Донбасі й харківському напрямку для нових потужних наступів.

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