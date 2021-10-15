7 жовтня парламент відправив голову ВР Дмитра Разумкова у відставку.

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки та оборони.

Про це йдеться в указі глави держави №542/2021 "Про зміни у складі Ради національної безпеки та оборони України" від 14 жовтня 2021 року.

Згідно з документом, зі складу РНБО виведено колишнього голову Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Замість нього введено Руслана Стефанчука – нинішнього голову ВР.

Читайте також"Вдає з себе жертву": Разумков та Гетманцев посперечалися у прямому ефіріУказ набирає чинності з дня його опублікування.

Варто відзначити, що президент скликав нове засідання РНБО на 16:00 15 жовтня.

Відставка Разумкова

7 жовтня Верховна Рада проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту.

За відкликання Разумкова з посади спікера парламенту проголосували 284 нардепи.

З фракції "Слуга народу" "за" проголосували 215 народних депутатів, з групи "Довіра" – 18, з групи "За майбутнє" – 19, з фракції "Батьківщина" – 20, з фракції "Голос" – 6 та 6 позафракційних.

Не голосували в повному складі фракції "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа – За життя".

11 жовтня Разумков заявив, що відкликання його з посади голови Верховної Ради України відбулося з порушенням закону про Регламент парламенту.

Автор: Світлана Закелова