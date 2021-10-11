Він зауважує, що в самій "Слузі народу" для його відкликання голосів не вистачало.

Позафракційний народний депутат України Дмитро Разумков переконаний, що відкликання його з посади голови Верховної Ради України відбулося з порушенням закону про Регламент парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова".

"Дійсно, відбулася відставка з порушенням закону про Регламент. Колеги про це знають. Вони кажуть неправду прямо в очі. Це вже звична практика", - зазначив Разумков.

Він також зауважив, що у самій фракції "Слуга народу" голосів за його відставку не вистачило.

Читайте такожПрезидент заявив, що у нього не було конфлікту з Шефіром перед замахом"Я чув, що це рішення фракції ("СН" - УНІАН) - про мою відставку. Цього не відбулося. Голосів за мою відставку, внутрішньофракційних... не вистачило. Тому треба було забирати за рахунок двох депутатських груп та ще однієї фракції", - сказав депутат.

Відставка Разумкова

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 284 народних депутата підтримали рішення про відставку Разумкова з посади голови Верховної Ради.

З фракції "Слуга народу" таке рішення підтримали 215 депутатів, з групи "Довіра" - 18, з групи "Партія "За майбутнє" - 19, з фракції "Батьківщина" - 20, з фракції "Голос" - 6 та 6 позафракційних.

Автор: Таня Поляковська