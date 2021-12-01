В Офісі президента розцінюють це як затягування часу з надією, що Верховний суд ухвалить вигідні рішення для "скомпрометованої верхівки КСУ".

Прес-секретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Володимир Зеленський "засмучений" відмовою Конституційного Суду прийняти присягу двох суддів КС за президентською квотою.

Про це повідомляється на сторінці Никифорова у Facebook.

"Володимир Зеленський засмучений відмовою КСУ приймати присягу кандидатів на вакантні позиції за президентською квотою. Для Офісу президента це виглядає затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, і Верховний суд ухвалить вигідні рішення для скомпрометованої верхівки КСУ", - зауважив Никифоров.

За його словами, президент сподівається, що у Верховному Суді усвідомлюють суспільний запит на судову реформу, як і те, що вона є ключовою умовою для економічного розвитку країни.

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Раніше Зеленський підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Глава держави назвав Тупицького та Касмініна "особами, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України".

16 квітня Зеленський заявив, що процес перезавантаження Конституційного суду - "на правильному шляху".

У липні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду визнав незаконним та скасував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.

22 серпня Зеленський висловив думку, що реформування Конституційного Суду України не обійдеться без "війни".

26 листопада Зеленський призначив Оксану Грищук та Олександра Петришина суддями Конституційного суду України. 30 листопада Конституційний суд відмовився приймати присягу у них.

Автор: Світлана Закелова