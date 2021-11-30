Судді вважають, що у КС відсутні вакансії.

Конституційний суд відмовився приймати присягу у новопризначених суддів Олександра Петришина та Оксани Грищук.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в КС.

"Сьогодні КС ухвалив постанову про відтермінування складання присяги Петришиним і Грищук. Її підтримали всі судді, які брали участь у засіданні. Тобто ухвалена вона одностайно", - сказав співрозмовник УНІАН.

Мотивом такого рішення стало те, що, на думку суддів, у КС наразі відсутні вакансії суддів, які призначаються за президентською квотою.

Перезавантаження КСУ: що відомо

Зеленський підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Глава держави назвав Тупицького та Касмініна "особами, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України".

16 квітня Зеленський заявив, що процес перезавантаження Конституційного суду - "на правильному шляху".

У липні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду визнав незаконним та скасував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.

22 серпня Зеленський висловив думку, що реформування Конституційного Суду України не обійдеться без "війни".

26 листопада Зеленський призначив Оксану Грищук та Олександра Петришина суддями Конституційного суду України.

Автор: Дмитро Хилюк