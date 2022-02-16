Зеленський доручив Кабінету міністрів затвердити план заходів з реалізації даного документа.

Президент України Володимир Зеленський затвердив стратегію забезпечення державної безпеки.

Відповідний указ №56/2022 від 16 лютого "Про рішення Ради нацбезпеки і оборони від 30 грудня 2021 року "Про стратегію забезпечення державної безпеки" опублікований на сайті глави держави.

Відтак президент постановив увести в дію відповідне рішення РНБО та затвердити стратегію забезпечення державної безпеки.

Зокрема, у тексті стратегії йдеться, що Російська Федерація для реалізації власних стратегічних цілей в Україні, у тому числі компрометації її державності, продовжує гібридну війну, системно застосовує політичні, економічні, інформаційно-психологічні та інші засоби, кібератаки.

"Окупаційна адміністрація РФ, яку створюють її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні РФ самопроголошені органи, що узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, грубо порушують принципи та норми міжнародного права й свободи людини і громадянина, їхня діяльність загрожує державній безпеці України", - йдеться у документі.

Крім того, у ньому наголошується, що "деструктивна пропаганда як ззовні, так і всередині України, використовуючи суспільні протиріччя, розпалює ворожнечу, провокує конфлікти та підриває суспільну єдність".

Зеленський доручив Кабінету міністрів затвердити план заходів з реалізації стратегії та забезпечити його виконання за участю суб’єктів гарантування державної безпеки.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на його секретаря Олексія Данілова.

Загроза наступу Росії

Росія зосередила біля кордонів України понад 100 тисяч військових, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного нападу.

Коментуючи методи ведення росіянами війни, прес-секретар Білого дому Джейн Псакі у січні перерахувала можливі провокації з боку РФ під час загострення на кордоні: зокрема, інформаційні атаки і спецоперації проти своїх же сил на Донбасі.

15 лютого МО РФ заявило про нібито початок відведення військ до місць постійної дислокації. Хоча у НАТО ознак цього не бачать.

За даними аналітиків CIT, Росія навпаки нарощує наступальні позиції довкола України.

Естонська розвідка підтверджує, що загроза нападу залишається щонайменше до кінця лютого.

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