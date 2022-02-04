Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою взаємодію у безпековій сфері.
Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів країн, повідомляє прес-служба Офісу глави Української держави.
Зеленський подякував Чапутовій за незмінну солідарність Словаччини щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.
Співрозмовники обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України.
Глава держави поінформував свою колегу про ініціативи української сторони стосовно активізації переговорного процесу в межах "нормандського формату" та виконання Мінських домовленостей.
Лідери торкнулися питання взаємодії між Україною та Словаччиною у безпековій сфері.
Крім того, президент України високо оцінив підтримку з боку Словаччини європейських та євроатлантичних прагнень нашої держави.
Окрему увагу під час розмови було приділено питанням енергетичної безпеки.
"На тлі безпекових ризиків, пов'язаних з будівництвом "Північного потоку-2", важливою є тісна взаємодія України й Словаччини з метою посилення безпеки енергопостачання", - наголосив Зеленський.
Сторони домовилися провести переговори на рівні профільних відомств стосовно збільшення гарантованих потужностей для транспортування природного газу на постійній основі в напрямку Словаччина – Україна.
Співрозмовники також обмінялися думками щодо ситуації з COVID-19 в Україні та Словаччині й заходів з протидії поширенню пандемії.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 лютого, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що "Нафтогаз України" планує у лютому імпортувати з Угорщини, Словаччини та Польщі близько 300 млн кубометрів газу з країн Європи за ринковою ціною, яка наразі досягає тисячі доларів за тисячу кубометрів.