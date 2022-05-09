Глава держави наголосив, що цінує підтримку України й засудження агресивної війни Росії з боку Ради Європи.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Рада Європи стала першою організацією з тих, що виключили Росію зі свого складу через її дії. Цінуємо такі кроки підтримки України й засудження агресивної війни Росії проти нашої країни", - наголосив він.

Зеленський подякував Пейчинович-Бурич за візит. "Для нас важливо, що ви на власні очі пересвідчилися у воєнних злочинах, які вчиняли окупанти на Київщині", - додав він.

Як повідомляється на сайті президента України, Зеленський обговорив з Пейчинович-Бурич конкретні шляхи підтримки України з боку Ради Європи.

Сторони торкнулися, серед іншого, ініціатив щодо створення групи юридичних експертів, які надаватимуть сприяння Офісу генпрокурора, а також започаткування нової онлайн-платформи Cities4Cities для підтримки місцевих громад в Україні.

Зазначається, що одним з ключових питань для України є захист прав людини на тимчасово окупованих територіях, відтак було обговорено шляхи моніторингу ситуації з боку Ради Європи.

"Усі грубі порушення прав людини російською окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованих територіях України мають фіксуватися й надалі – каратися", – наголосив Зеленський.

Глава держави закликав Раду Європи докласти всіх можливих зусиль для того, щоб зупинити незаконну депортацію Росією громадян України з тимчасово окупованих районів і зон бойових дій, а також спільно з іншими міжнародними партнерами забезпечити вивезення українців з території країни-агресора.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Понад 5 млн українців, рятуючись від війни, залишили свої будинки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами.

За підрахунками ООН, станом на 2 травня в результаті дій російських окупантів в Україні підтверджено поіменно загибель 3153 мирних жителі. Ще 3316 людей були поранені. В ООН додали, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.​

В Офісі генпрокурора також повідомили, що станом на 5 травня внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинула 221 дитина.

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