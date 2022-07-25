Раніше повідомлялося, що у 2010 році, коли Демченко обіймав посаду заступника міністра закордонних справ, він лобіював підписання "Харківських угод", за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника голови Ради національної безпеки і оборони України

Про це йдеться в указі глави держави №528/2022 від 25 липня.

"Звільнити Демченка Руслана Михайловича з посади Першого заступника Секретаря Ради національної безпеки та оборони України", - сказано в указі.

Як відомо, раніше програма "Схеми" (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший) оприлюднила інформацію, яка свідчить, що Демченко у 2010 році лобіював підписання "Харківських угод", за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму.

Журналісти знайшли в архіві Верховної Ради стенограму закритого засідання безпекового парламентського комітету за 26 квітня 2010 року, члени якого визначались, чи рекомендувати депутатам ратифікувати "Харківські угоди".

Від МЗС на засідання прийшов Демченко – на той момент заступник міністра. Згідно зі стенограмою, Демченко переконував депутатів підтримати розгляд законопроекту про ратифікацію угоди у сесійній залі.

Раніше у МЗС заявляли, що Демченко "не був причетний до підготовки" угод. Секретар РНБО Олексій Данілов стверджував, що якщо Демченко "брав участь, то теж має нести відповідальність". Коментувати оприлюднену "Схемами" інформацію Демченко відмовився.

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