Тільки 242 партії подали звіти за цей рік.

Жодного звіту за 2020 рік досі не подали 119 політичних партій.

Як повідомляє прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції, станом на 1 грудня надійшло 511 звітів політичних партій за 2020 рік: за І квартал - 242 звіти, за ІІ квартал - 187, за ІІІ квартал - 82.

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"Тільки 242 партії подали звіти за цей рік. Загалом, за даними Міністерства юстиції, в Україні зареєстровано 361 політичну партію, 12 з яких було створено цього року", - йдеться в повідомленні.

У 2019 році свої звіти подали 275 партій, а 72 партії так і не прозвітували про свою діяльність цього року.

У НАЗК зазначили, що кінцева дата подання звіту в цьому році навіть за І квартал досі не настала, адже у березні Верховна Рада ухвалила закон, у якому йдеться про те, що партії мають подати звіти за 2020 рік не пізніше як на 40 день після закінчення заходів для запобігання поширенню COVID-19.

Таким чином, на сьогодні останнім днем для подання звітів за всі квартали в році є 9 лютого 2021 року.

У Нацагентстві уточнили, що вже перевірили 406 звітів партій, поданих за цей рік, та закликали партії зволікати із поданням звітів, щоб уникнути організаційних проблем.

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Автор: Антоніна Доломанжи