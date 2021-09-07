Одночасно в їдальні парламенту може перебувати лише 12 представників засобів масової інформації.

На вхід до їдальні Верховної Ради для журналістів також запровадили спеціальні картки.

Як передає кореспондент УНІАН, ці картки зеленого кольору і всього їх 12.

Це означає, що одночасно в їдальні може перебувати лише 12 представників засобів масової інформації.

Раніше таке обмеження становило 8 осіб. При орієнтовній щоденній кількості журналістів у пленарні дні до 120 осіб.

І якщо раніше заходити журналісти могли через обидва входи до їдальні, то тепер лише через один.

Картка видається, коли представник ЗМІ заходить до їдальні, а коли він виходить, він має здати її.

Раніше представники охорони парламенту просто записували прізвища журналістів, які заходять, у список, а коли виходять - викреслювали їх.

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Часом виникала плутанина, якщо журналіст виходив не через той вхід, через який зайшов, відповідно, його не викреслювали й тому інші журналісти довший час не могли потрапити до їдальні та поїсти.

Водночас, для народних депутатів обмежень не спостерігається.

Обмеження доступу до кулуарів ВР

Як відомо, відсьогодні червоні спецкартки запроваджено для входу журналістів в кулуари другого поверху парламенту. Таких карток усього 40. Деякі представники ЗМІ стоять на сходах у "живій" черзі, аби дочекатися шансу потрапити в кулуари.

У зв'язку з карантинними обмеженнями журналістам у будівлі парламенту дозволяли працювати лише в кулуарах третього поверху. Тож представники ЗМІ не мали повноцінного доступу до всіх парламентарів, більшість з яких перебуває лише на другому поверсі.

Автор: Таня Поляковська