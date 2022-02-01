Перший віце-спікер Олександр Корнієнко зазначив, що до цього законопроекту "рано чи пізно маємо дійти".

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко зазначає, що законопроект про зменшення кількості народних депутатів до 300 "абсолютно готовий до голосування".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Говорячи про законопроект щодо зменшення кількості депутатів парламенту, Корнієнко сказав: "Я думаю, що ми до нього рано чи пізно маємо дійти. Бо це була обіцянка не лише "Слуги народу", але й низки партій. Таких, як, наприклад, "Голос". І більше того, саме в законопроекті про 300 депутатів... міститься норма про закріплення в Конституції пропорційної системи".

Він зазначив, що наразі багато політичних сил кажуть: "Ніяка мажоритарка! Ні в якому разі, це зло, скупка, тільки пропорційна система".

Корнієнко висловив думку, що кожна виборча система має свої плюси та мінуси.

"Але саме законопроект про 300 депутатів, який зараз лежить на столі, - він абсолютно готовий до голосування. Треба 300 голосів. Він фактично зацементує пропорційну систему. Тому, колеги, давайте виконувати передвиборчі обіцянки... Виконувати обіцянки про зменшення парламенту", - сказав перший віце-спікер.

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Як повідомляв УНІАН, 3 вересня 2019 року ВР направила на висновок Конституційного суду президентський законопроект "Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи) (№1017), яким передбачено скорочення з 450 до 300 кількості народних депутатів.