Мирні переговори мають тривати після припинення вогню, вважає радник керівника ОП.

Україна оцінюватиме результати зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна в Анкориджі за трьома критеріями, заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

У своєму Telegram він їх назвав:

Негайне безумовне й повне припинення вогню. Узгоджені з Україною та Європою принципи подальшого мирного процесу – без права вето Москви. Зокрема, реальний тристоронній формат переговорів. Зрозумілий сигнал усім іншим країнам – реципієнтам російських ресурсів: підтримка війни означає ізоляцію та втрату ринків. Санкції.

"Ані торгу територіями, ані особливих статусів для окупованих районів. Спершу припиняють умирати люди, потім розпочинається політика. Очевидно, що Президент Трамп хоче покинути Аляску миротворцем, а не статистом у чужому (читай – російському) сценарії", – написав Подоляк.

Він додав, що це можливо лише в тому випадку, коли припинення вогню буде виконано за години. Якщо ж цього не станеться – автоматично повинні запроваджуватися "жорсткі інструменти тиску", – зазначив Подоляк.

Зустріч Путіна та Трампа: що відомо

Раніше про майбутню зустріч з Путіним висловився президент США Дональд Трамп. Він зокрема заявив, що буде обговорювати з президентом РФ питання обміну територій. Однак без України жодних рішень ухвалено не буде, запевнив він.

Тим часом президент України Володимир Зеленськимй повідомив, що Росія зазнає великих втрат, "намагаючись забезпечити для російського керівництва більш вигідні політичні позиції на зустрічі на Алясці".

