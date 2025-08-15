Президент США наголосив, що Росія отримає нові санкції, якщо мирної угоди не буде.

Під час зустрічі на Алясці зокрема буде обговорюватися питання обміну територіями, але конкретні рішення щодо цього ухвалюватиме Україна. Про це заявив президент США Дональд Трамп у коментарі журналістам на борту президентського літака, що прямує на Аляску.

"[Питання обміну територіями] буде обговорюватися, але я маю дозволити Україні ухвалити це рішення. І я думаю, що вони ухвалять правильне рішення. Але я тут не для того, щоб вести переговори замість України. Я тут для того, щоб усадити всіх за стіл переговорів. Якщо ми досягнемо прогресу, я обговорюватиму це", – сказав Трамп.

За словами Трампа, США нададуть Україні певні гарантії безпеки спільно з країнами Європи, але це не буде зроблено під егідою НАТО.

Також Трампа попросили прокоментувати російські удари по Україні. На це президент США висловив припущення, що так Путін намагається посилити свою позицію перед переговорами.

"Він намагається створити сцену. У його розумінні, це допоможе їм укласти найкращу угоду. Насправді, це шкодить їм. Але, на його думку, це допоможе їм укласти вигіднішу угоду, якщо вони зможуть продовжити вбивства. Можливо, це просто його гени. Але він думає, що це дає йому чинність у переговорах. Я думаю, що це шкодить йому, але я поговорю з ним про це пізніше", - сказав Трамп.

Разом з тим президент США висловив певний оптимізм щодо сьогоднішніх переговорів з Путіним.

"По обидва боки є взаємна повага. І я думаю, що з цього щось вийде. Я помітив, що він везе багато бізнесменів із Росії. І це добре. Мені це подобається, тому що вони хочуть вести бізнес, але вони не вестимуть бізнес, поки ми не розберемося з війною", - сказав Трамп.

При цьому американський президент нагадав, що російська економіка переживає складні часи, тож у випадку, якщо переговори не дадуть результату, Росія матиме ще більші проблеми.

"Будуть дуже серйозні економічні наслідки. Я роблю це не заради свого здоров'я, ясна річ? Я роблю це, щоб урятувати багато життів. Тож будуть дуже серйозні економічні наслідки", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання щодо можливості нових санкцій проти РФ.

Зустріч Путіна і Трампа на Алясці: останні новини

Як писав УНІАН, російська сторона не планує підписувати жодних документів та угод за підсумками зустрічі на Алясці. За словами кремлівського прессекретаря Дмитра Пєскова, після зустрічі Трамп і Путін можуть вийти до преси, аби розповісти про домовленості, досягнуті на словах.

Британські оглядачі вважають, що певних домовленостей два лідери все ж таки досягнуть, бо інакше Путін не став би летіти на військову базу "ворожих" США. Зокрема російський диктатор може дати якусь розпливчасту обіцянку із застереженнями, аби Трамп міг оголосити про черговий "прорив", але насправді у війні все йтиме, як іде.

