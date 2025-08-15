'Час завершувати війну, але Росія має зробити кроки': Зеленський про зустріч на Алясці

Зеленський розповів, що російська армія намагається забезпечити своєму керівництву найкращі позиції на переговорах і тому несе значні втрати.

На Покровському напрямку українські війська протидіють намаганням російських сил закріпитись, є успіхи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомивши, що провів Ставку, на якій ішлося про три ключових питання.

"Фронт, зокрема Покровський напрямок. Протидіємо намаганням російських сил закріпитись та збільшуємо тиск наших підрозділів на окупанта. Маємо успіхи", - зауважив він.

За словами глави держави, дуже результативно діють підрозділи 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад на напрямку Добропілля.

Відео дня

"Сьогодні є рішення щодо додаткового зміцнення цього та інших напрямків на Донеччині. Окрема увага - позиціям у Запорізькій області", - повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що російська армія продовжує нести значні втрати, "намагаючись забезпечити для російського керівництва більш вигідні політичні позиції на зустрічі на Алясці".

"Розуміємо цей задум, інформуємо партнерів про реальну ситуацію", - зазначив він.

Крім того, було розглянуто питання про розвиток системи контрактів у Силах оборони та про фінансування Сил оборони та безпеки України у 2025-2026 роках.

"За будь-яких обставин наша армія буде готовою ефективно і швидко відповідати на загрози українській державності. Пріоритет - розвиток саме контрактної армії", - зауважив Зеленський.

Він додав, що очікує сьогодні ж доповіді розвідки про актуальні наміри російської сторони та її підготовку до зустрічі на Алясці.

"Дійсно високі ставки. Головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, Сполучені Штати, російська сторона. Час завершувати війну, і відповідні кроки мають бути зроблені Росією. Сподіваємось на Америку. Готові, як і завжди, працювати максимально продуктивно", - підкреслив президент.

Більше новин про зустріч на Алясці

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі на Алясці, зокрема буде обговорюватися питання обміну територіями, але конкретні рішення щодо цього ухвалюватиме Україна.

За його словами, Штати нададуть Україні певні гарантії безпеки спільно з країнами Європи, але це не буде зроблено під егідою НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: