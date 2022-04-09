Кірбі заявив, що Росія досі має "багато" бойової сили, яка тепер буде прикладена до меншої ділянки України.

Зміщення уваги Росії на Донбас може означати посилення інтенсивності конфлікту та його затягування.

Про це заявив речник Міноборони США Джон Кірбі, повідомляє "Голос Америки".

Кірбі заявив, що Росія досі має "багато" бойової сили, яка тепер буде прикладена до меншої ділянки України у порівнянні із ситуацією на початку війни.

Речник Міноборони США наголосив на тому, що військові України дають потужну відсіч Росії. За його словами, США прагнуть, щоб Росія програла війну на території України, а Україна - "відновила цілісність".

Як повідомляється, Кірбі також відзначив, що головною потребою військ України сьогодні є "буквально мільйони боєприпасів" для стрілецької зброї.

Речник Пентагону також заявив, що у Міноборони США вважають, що удар по вокзалу Краматорська була завдано Росією із використанням балістичної ракети короткого радіусу дії.

Через обстріл та пошкодження вокзалу у Краматорську зупиняється його робота, евакуація населення з Донецької та Луганської областей продовжиться зі станцій у Слов'янську, Покровську та Новозолотарівці.

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