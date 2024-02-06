Він каже, що РНБО працює з документами, а не зі здогадками.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов прокоментував слова президента Володимира Зеленського про те, що він розмірковує над заміною Головнокомандувача Збройних сил України.

В ефірі інформаційного телемарафону він сказав, що апарат РНБО працює з документами, а не зі здогадками, тому коментувати буде лише в разі їх наявності. Данілов додав, що президент відповів на запитання про можливе звільнення Валерія Залужного через цікавість з боку журналістів.

"Так, він думає, є процес, цей процес є постійний. Майте на увазі, що вічного нічого немає. Немає вічного президента, немає вічного голови наших Збройних сил, немає вічного спікера, вічного в світі нічого немає. Життя йде, нічого страшного в житті від того, що одна чи інша, або три, чотири, п’ять, як президент зараз думає, будуть змінені. Нічого не відбудеться відразу. Які будуть потім наслідки? Давайте будемо дивитися, давайте будемо аналізувати. Ми живемо в нашій країні, ми маємо бути відповідальними за всі процеси, які у нас відбуваються", - додав секретар Ради нацбезпеки та оборони.

Що Зеленський говорив про звільнення Залужного

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент дав інтерв'ю італійському телеканалу, в якому вперше висловився про можливість звільнення Залужного з посади Головнокомандувача української армії.

Зеленський вважає, що необхідно провести "перезавантаження" в керівництві країни. Водночас він зазначив, що розмірковує про заміну не однієї людини.

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