Начинку для млинців можна обрати на власний смак – солодку або ситну.

Домашні млинці – неймовірні смаколики для буднів та на свято. До того ж їх можна робити як десертними, так і ситними м'ясними – все залежить від начинки.

Млинці з шинкою і сиром

Борошно - 1 ст.

Молоко - 1,5 ст.

Яйця - 1 шт.

Вершкове масло - 40 г (половину в тісто, решту для смаження)

Цукор - 1 ч. л.

Сіль - за смаком

Для начинки

Шинка - 150 г

Сир твердий - 150 г

Базилік - за смаком

Борошно просіяти в миску, додаємо сіль, цукор і перемішати. Вбити яйце.

Читайте такожНайсмачніші млинці на Масницю: рецепти ніжних святкових ласощівНевеликими порціями влити молоко, постійно перемішуючи. Замісити тісто й залишити його мінімум на 15 хвилин відпочинку.

Приготування начинки. Шинку нарізати кубиком або тоненькими скибочками, сир натерти на тертці.

У відпочиле тісто додати розтоплене вершкове масло. Перемішати.

Смажити млинці з двох боків до готовності, на добре розігрітій сковорідці.

На готовий млинець викласти шинку й за бажанням подрібнений листочок базиліка. Зверху викласти натертий сир.

Скрутити млинці конвертиком. Перед подачею за бажанням обсмажити їх до хрусткої скоринки.

Млинці з курячим фаршем і капустою

Борошно - 9-10 ст. л.

Молоко - 600 мл

Цукор - 1,5 ст. л.

Сіль - 0,25 ч. л.

Сода - дрібка

Яйце - 1 шт.

Олія - 2 ст. л.

Для начинки

Куряче філе - 250-300 г

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Капуста - 250 г

Олія - 2 ст. л.

Сіль, спеції - за смаком

Приготування начинки. Цибулю та капусту нарізати тонкою соломкою. Куряче філе подрібнити прийнятним способом.

Розігріти сковороду, вливши на неї пару ложок олії, й злегка обсмажити цибулю.

Додати курячий фарш, посипати спеціями та сіллю. Обсмажувати 5-7 хвилин, розбиваючи грудочки фаршу. Потім додати капусту й обсмажувати 5 хвилин, постійно помішуючи.

Влити воду з чайника, щоб вона не повністю покрила вміст сковороди. Вогонь зробити трохи менший за середній і тушкувати фарш із капустою до м'якості. Коли вода википить, скуштувати та додати, чого не вистачає. Остудити отриману начинку.

Приготування млинців. Яйце злегка збити з сіллю та цукром, влити склянку молока, розмішати. Всипати борошно, вмішуючи ручним вінчиком до отримання густого й гладкого тіста.

Потім влити решту молока та олію. Розмішати, щоб вийшло рідке тісто.

Підсмажити млинці на добре розігрітій сковороді. Змащувати її олією потрібно лише перед першим млинцем.

Спечені млинці начинити курячим фаршем з капустою, скрутивши їх трубочкою.

Млинці з бананом і шоколадом

Для тіста

Борошно - 125 г

Яйця - 1 шт.

Молоко - 150 мл

Сіль - дрібка

Вода - 150 мл

Масло (для смаження і змащування млинців) - 25 г

Для начинки

Банани - 2 шт.

Сир - 125 г

Йогурт шоколадний - 125 мл

Просіяти борошно та сіль у миску, зробити в середині поглиблення. Додати яйце і половину молока. Збити все до однорідної маси, після чого поступово додати молоко.

Читайте такожАпетитні млинці з сиром: як приготувати неймовірні налисники на МасницюЗалишити на 25 хвилин.

Змастити сковороду маслом, нагріти сковороду й налити трохи тіста. Підсмажити з одного боку на середньому вогні. Перевернути і підсмажити з іншого боку до золотистого кольору.

Перемістити млинець на тарілку й змастити його маслом. Повторити все з рештою млинців.

Приготування начинки. Розім'яти банани виделкою. Перемішати з сиром та йогуртом.

Розділити начинку між млинцями і скрутити трубочкою.

Вас також можуть зацікавити інші рецепти:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН