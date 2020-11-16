Сирний суп – це завжди дуже смачно. А такий апетитний супчик із грибами просто не може не подобатися!
Приготовлені з сиром супи виходять дуже насиченими, ситними, ароматними й ніжними, їхній чудовий вершковий смак вражає. До того ж вариться ця перша страва доволі просто.
Сирний суп з грибами
- Печериці - 300 г
- Картопля - 480 г
- Цибуля - 120 г
- Морква - 60 г
- Плавлений сирок - 90 г
- Вода - 1,2 л
- Сіль - за смаком
- Рослинна олія - 1 ст.л.
Картоплю промити, почистити й нарізати невеликими шматочками. Залити порізану картоплю чистою холодною водою, додати трохи солі й довести до кипіння. Варити 15 хвилин.
Читайте такожСоковито, смачно, ароматно: рецепти апетитної піци з грибамиПечериці промити, нарізати невеликими скибочками. Цибулю та моркву почистити і подрібнити: цибулю – невеликими кубиками, а моркву – натерти на великій тертці.
Викласти цибулю і моркву на розігріту сковороду з олією, трохи обсмажити й додати нарізані шампіньйони. Обсмажувати все, періодично помішуючи, щоб випарилася основна маса рідини з печериць. Грибочки повинні злегка підрум'янитися.
Додати засмажку з овочів та печериць у каструлю з картоплею, довести до кипіння і проварити хвилину.
Плавлений сирок нарізати або натерти на тертці. Додати його в суп. Зняти суп з вогню і дати постояти 5 хвилин. Ще раз перемішати страву. Подавати суп бажано в гарячому вигляді, за своїм бажанням додати свіжу зелень.
Суп сирний з грибами і куркою
- Печериці великі - 3 шт.
- Картопля середня - 2 шт.
- Морква - 1 шт.
- Цибуля ріпчаста - 1 шт.
- Сир плавлений - 100 г
- Гомілка куряча - 1 шт.
- Сіль, перець чорний мелений - за смаком
- Цибуля зелена - для подачі
- Часник - 1 зубчик
- Оливкова олія - 1 ст.л.
- Зелень - за бажанням
Овочі помити, обсушити та почистити. Зняти шкіру з курячої ніжки, залити водою й варити 10-15 хвилин.
Нарізати кубиками картоплю, додати в каструлю, варити 15 хвилин. Дрібно нарізати ріпчасту цибулю.
Натерти моркву на великій тертці.
Капелюшки грибів очистити від шкірки, нарізати невеликими шматочками. Обсмажити в невеликій кількості олії.
Куряче м'ясо відокремити від кістки, розібрати на волокна, подрібнити плавлений сир та надрізати зубчик часнику.
Додати сир, курку, часник і засмажку в суп. Постійно помішуючи, варити 10 хвилин, посолити й поперчити за смаком. Вимкнути плиту, накрити кришкою і дати настоятися 10-15 хвилин. Суп добре смакуватиме з сухариками або грінками, зеленою цибулею або зеленню.
Грибний суп-пюре з сиром
- Білі гриби - 500 г
- Цибуля - 60 г
- Оливкова олія - 60 мл
- Часник - 1 зубчик
- Овочевий бульйон - 700 мл
- Петрушка - 10 г
- Зелена цибуля - 20 г
- Вершки - 100 мл
- Пармезан - 50 г
- Сіль, перець чорний мелений - за смаком
Гриби перебрати, гарненько помити й нарізати на великі шматочки (частину можна порізати пластинками для прикрашання готової страви).
Читайте такожНіжне ризото з грибами: як приготувати апетитну стравуПочистити і нарізати кубиками цибулю. Очистити й подрібнити зубчик часнику.
Петрушку та зелену цибулю помити, обсушити. Цибулю дрібно порубати, петрушку можна залишити гілочками, а можна теж дрібно порубати.
Пармезан натерти на середній тертці.
Покласти на середній вогонь великий сотейник, додати олію. Коли вона розігріється, викласти в сотейник цибулю. Обсмажувати її, помішуючи впродовж 5 хвилин. Потім додати часник і гриби, готуємо все, не припиняючи помішувати, ще 5 хвилин.
Влити у сковороду бульйон, довести до кипіння, після чого зменшити вогонь на мінімум і тушкувати під закритою кришкою 8 хвилин.
Перелити в підходящу ємність і подрібнити за допомогою блендера на пюре, після чого отриману масу перелити в каструльку. Довести до кипіння, додати вершки, сіль, перець, перемішати й потримати 2-3 хвилини на вогні.
Висипати пармезан, перемішати й одразу прибрати суп із вогню. Розкласти суп по тарілках, прикрасити рубаною зеленню, а також можна підсмаженими пластинками грибів або сухариками.
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