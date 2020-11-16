Такий супчик завжди виходить дуже насиченим і ситним.

Сирний суп – це завжди дуже смачно. А такий апетитний супчик із грибами просто не може не подобатися!

Приготовлені з сиром супи виходять дуже насиченими, ситними, ароматними й ніжними, їхній чудовий вершковий смак вражає. До того ж вариться ця перша страва доволі просто.

Сирний суп з грибами

Печериці - 300 г

Картопля - 480 г

Цибуля - 120 г

Морква - 60 г

Плавлений сирок - 90 г

Вода - 1,2 л

Сіль - за смаком

Рослинна олія - 1 ст.л.

Картоплю промити, почистити й нарізати невеликими шматочками. Залити порізану картоплю чистою холодною водою, додати трохи солі й довести до кипіння. Варити 15 хвилин.

Читайте такожСоковито, смачно, ароматно: рецепти апетитної піци з грибамиПечериці промити, нарізати невеликими скибочками. Цибулю та моркву почистити і подрібнити: цибулю – невеликими кубиками, а моркву – натерти на великій тертці.

Викласти цибулю і моркву на розігріту сковороду з олією, трохи обсмажити й додати нарізані шампіньйони. Обсмажувати все, періодично помішуючи, щоб випарилася основна маса рідини з печериць. Грибочки повинні злегка підрум'янитися.

Додати засмажку з овочів та печериць у каструлю з картоплею, довести до кипіння і проварити хвилину.

Плавлений сирок нарізати або натерти на тертці. Додати його в суп. Зняти суп з вогню і дати постояти 5 хвилин. Ще раз перемішати страву. Подавати суп бажано в гарячому вигляді, за своїм бажанням додати свіжу зелень.

Суп сирний з грибами і куркою

Печериці великі - 3 шт.

Картопля середня - 2 шт.

Морква - 1 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Сир плавлений - 100 г

Гомілка куряча - 1 шт.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Цибуля зелена - для подачі

Часник - 1 зубчик

Оливкова олія - 1 ст.л.

Зелень - за бажанням

Овочі помити, обсушити та почистити. Зняти шкіру з курячої ніжки, залити водою й варити 10-15 хвилин.

Нарізати кубиками картоплю, додати в каструлю, варити 15 хвилин. Дрібно нарізати ріпчасту цибулю.

Натерти моркву на великій тертці.

Капелюшки грибів очистити від шкірки, нарізати невеликими шматочками. Обсмажити в невеликій кількості олії.

Куряче м'ясо відокремити від кістки, розібрати на волокна, подрібнити плавлений сир та надрізати зубчик часнику.

Додати сир, курку, часник і засмажку в суп. Постійно помішуючи, варити 10 хвилин, посолити й поперчити за смаком. Вимкнути плиту, накрити кришкою і дати настоятися 10-15 хвилин. Суп добре смакуватиме з сухариками або грінками, зеленою цибулею або зеленню.

Грибний суп-пюре з сиром

Білі гриби - 500 г

Цибуля - 60 г

Оливкова олія - 60 мл

Часник - 1 зубчик

Овочевий бульйон - 700 мл

Петрушка - 10 г

Зелена цибуля - 20 г

Вершки - 100 мл

Пармезан - 50 г

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Гриби перебрати, гарненько помити й нарізати на великі шматочки (частину можна порізати пластинками для прикрашання готової страви).

Читайте такожНіжне ризото з грибами: як приготувати апетитну стравуПочистити і нарізати кубиками цибулю. Очистити й подрібнити зубчик часнику.

Петрушку та зелену цибулю помити, обсушити. Цибулю дрібно порубати, петрушку можна залишити гілочками, а можна теж дрібно порубати.

Пармезан натерти на середній тертці.

Покласти на середній вогонь великий сотейник, додати олію. Коли вона розігріється, викласти в сотейник цибулю. Обсмажувати її, помішуючи впродовж 5 хвилин. Потім додати часник і гриби, готуємо все, не припиняючи помішувати, ще 5 хвилин.

Влити у сковороду бульйон, довести до кипіння, після чого зменшити вогонь на мінімум і тушкувати під закритою кришкою 8 хвилин.

Перелити в підходящу ємність і подрібнити за допомогою блендера на пюре, після чого отриману масу перелити в каструльку. Довести до кипіння, додати вершки, сіль, перець, перемішати й потримати 2-3 хвилини на вогні.

Висипати пармезан, перемішати й одразу прибрати суп із вогню. Розкласти суп по тарілках, прикрасити рубаною зеленню, а також можна підсмаженими пластинками грибів або сухариками.

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Автор: УНІАН