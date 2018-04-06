Неякісний ремонт у дворах підрядники мають виправляти власним коштом - Кличко

Минулого року у Києві було відремонтовано 280 проїздів та прибудинкових територій.

Недоліки, виявлені на відремонтованих міжквартальних проїздах та прибудинкових територіях, підрядники мають усувати власним коштом відповідно до гарантійних зобов’язань.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко після інспекції низки дворів Солом‘янського району, де після минулорічного ремонту знову з‘явилися ями.

Мер зауважив, що впорядкування прибудинкових територій та міжквартальних проїздів є важливим завданням для столичної влади, зважаючи на те, що ремонт на багатьох об’єктах не проводився десятиліттями.

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Активні роботи з ремонту міжквартальних проїздів розпочалися в столиці з 2015 року. Кличко зауважив, що за цей час у місті відремонтували понад тисячу об'єктів - прибудинкових та міжквартальних проїздів.

Минулого року в столиці було відремонтовано 280 проїздів та прибудинкових територій. Водночас, зауважив Кличко, зиму «пережили» не всі відремонтовані об'єкти. І тому, наголосив він, підрядники мають оперативно усунути виявлені недоліки, і за власні кошти.

«Компанії, які неякісно зробили ремонт, більше не будуть підрядниками. Ми не будемо з ними працювати. Але зараз вони повинні відремонтувати покриття відповідно до стандартів. Якщо це не буде зроблено, то ми звертатимемося до правоохоронних органів, щоб притягнути їх до відповідальності, бо гроші за роботу вони отримали», - наголосив Кличко.

У свою чергу, генеральний директор «Київавтодору» Олександр Густєлєв нагадав, що гарантійний термін при проведенні ремонтних робіт - 5 років. «На всі об’єкти - обов’язковий гарантійний термін. По кожному двору є повна інформація і ми змусимо виправляти недоліки», - сказав він.