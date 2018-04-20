На вихідних в Житомирі очікується тепла погода

Завтра температура до +22°.

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних у Житомирі без опадів, температура до +22°.

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За прогнозами синоптиків, погода в Житомирі завтра буде сонячною, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +19°. Вітер західний та північно-західний, до 7,2 м/с.

У неділю, 22 квітня, в місті трохи похолодає – вдень температура до +17°. Вітер західний та північно-західний, до 6,4 м/с.

Нагадаємо, на вихідних в Україні буде по-весняному тепло, опадів не очікується.