На вихідних в Житомирі очікується тепла погода
16:11, 20 квітня 2018Регіони
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Завтра температура до +22°.
На вихідних в Житомирі буде тепло / фото УНІАН
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних у Житомирі без опадів, температура до +22°.
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За прогнозами синоптиків, погода в Житомирі завтра буде сонячною, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +19°. Вітер західний та північно-західний, до 7,2 м/с.
У неділю, 22 квітня, в місті трохи похолодає – вдень температура до +17°. Вітер західний та північно-західний, до 6,4 м/с.
Нагадаємо, на вихідних в Україні буде по-весняному тепло, опадів не очікується.
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