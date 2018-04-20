На вихідних в Житомирі очікується тепла погода

16:11, 20 квітня 2018
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На вихідних в Житомирі буде тепло / фото УНІАН

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За прогнозами синоптиків, погода в Житомирі завтра буде сонячною, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +19°. Вітер західний та північно-західний, до 7,2 м/с.

У неділю, 22 квітня, в місті трохи похолодає – вдень температура до +17°. Вітер західний та північно-західний, до 6,4 м/с.

Нагадаємо, на вихідних в Україні буде по-весняному тепло, опадів не очікується.

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Теги: #погода#Житомир