Президент просить Мін’юст надати публічні роз`яснення щодо процедури зміни тарифів на ЖКП

Президент України Віктор ЮЩЕНКО з метою забезпечення дотримання конституційних прав громадян України просить міністра юстиції України Миколу ОНІЩУКА здійснити заходи щодо надання публічних роз`яснень стосовно процедури зміни, встановлення та погодження тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це йдеться у відповідному листі глави держави до міністра юстиції.

Окрім того, В.ЮЩЕНКО просить поінформувати громадськість щодо чинності діючих тарифів на житлово-комунальні послуги, затверджені розпорядженнями Київської міської державної адміністрації від 30 січня 2009 року № 95 «Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для населення», від 30 січня 2009 року № 96 «Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення», від 30 січня 2009 року № 97 «Про встановлення та погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій».

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого в газеті «Хрещатик» були опубліковані розпорядження КМДА №№ 95-97 від 30 січня 2009 року, що передбачають поетапне – з 1 лютого та з 1 квітня поточного року - приведення тарифів до економічно обгрунтованих витрат. Загалом передбачено підвищення у приблизно 2 рази на першому етапі, та ще у два рази – на другому.

10 лютого керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента України Роман ЖУКОВСЬКИЙ повідомив, що В.ЮЩЕНКО доручить Державній комісії з контролю за цінами перевірити обґрунтованість підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для киян, і у разі виявлення порушень скасує відповідні розпорядження столичної влади.

Між тим 12 лютого на засіданні сесії Київради депутати опозиційних фракцій, зокрема Блоку Кличка, БЮТ за підтримки Блоку Литвина, Блоку Катеринчука і частини фракції Партії регіонів скасували підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.