Тривають переговори про звільнення громадян України, захоплених піратами

Триває переговорний процес щодо звільнення 6 громадян України на чотирьох захоплених сомалійськими піратами суднах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ.

Він нагадав, що на сьогодні у піратському полоні перебуває 6 громадян України на чотирьох суднах. У складі екіпажів двох з них Saldanha і “Титан” - по одному українцю, на двох інших суднах - Hansa Stavanger і Malaspina Castle перебувають по два громадянина України.

В.КИРИЛИЧ зазначив, що щодо перших двох суден триває переговорний процес зі звільнення моряків, і з метою унеможливлення витоку інформації власники суден максимально її обмежують. Разом з цим речник МЗС підкреслив, що на сьогодні члени екіпажу цих кораблів забезпечені усім необхідним для існування.

Що стосується суден Hansa Stavanger і Malaspina Castle, В.КИРИЛИЧ сказав, що на сьогодні пірати не висунули до їхніх власників жодних вимог. Він додав, що тільки-но пірати оприлюднять свої вимоги, МЗС повідомить їх.

Як повідомляв УНІАН, судно Saldanha було захоплене піратами в Аденській затоці 22 лютого. До складу екіпажу судна входять 19 громадян Філіппін, двоє румунів та один громадянин України.

Торговельне судно “Титан” було захоплене піратами 19 березня в Аденській затоці. Серед 24 членів екіпажу захопленого торговельного судна „Титан” є один громадянин України. Судно належить грецькій компанії.

Німецький контейнеровоз Hansa Stavanger пірати захопили 4 квітня, у складі екіпажу судна – 2 громадян України.

Суховантаж Malaspina Castle під панамським прапором був захоплений 6 квітня в Аденській затоці біля узбережжя Сомалі. У складі команди 24 особи, зокрема 16 громадян Болгарії. В команді також є громадяни Росії, України, Філіппін та Індії. За даними ЗМІ, пірати вимагають від власників судна викуп у розмірі 2 млн. доларів.