МВС продовжує активно шукати заступника голови СБУ Дурдинця

Міністерство внутрішніх справ України за дорученням прокуратури продовжує активний розшук заступника голови СБУ Тиберія ДУРДИНЦЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам заступник міністра внутрішніх справ Володимир ЄВДОКИМОВ, який курує кримінальний блок.

«Розшук просувається нормально, працюємо. Працюємо в режимі повсякденно, як і потрібно бути. Все йде по плану», - сказав В.ЄВДОКИМОВ.

На уточнююче запитання, чи є вже якісь напрацювання щодо місця знаходження Т.ДУРДИНЦЯ, він відповів, «Ну, звісно, як тільки знайдемо - відразу повідомимо».

При цьому заступник міністра зауважив, що в першу чергу розшуком Т.ДУРДИНЦЯ займається УБОЗ, а вже потім кримінальний розшук.

Як повідомлялося, 19 травня Т.ДУРДИНЦЯ відповідно до постанови Генеральної прокуратури та рішення Печерського райсуду Києва було оголошено в міжнародний розшук.

Генпрокуратура порушила проти Т.ДУРДИНЦЯ кримінальну справу за ст.382 Кримінального кодексу (невиконання судового рішення). 11 травня Печерський райсуд Києва дав дозвіл на арешт Т.ДУРДИНЦЯ у зв`язку з тим, що він не виконує рішення Окружного адмінсуду суду про визнання незаконним призначення його на посаду заступника голови СБУ.