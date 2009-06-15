Мін‘юст ініціює запровадження Дня нотаріату України

Міністерство юстиції України звернулося до Президента України з пропозицією щодо установлення 2 вересня професійного свята - Дня нотаріату України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, за словами міністра юстиції України Миколи ОНІЩУКА, відповідне звернення направлене главі держави 15 червня 2009 року.

У зверненні, зокрема, зазначається: «Український нотаріат - це той важливий інструмент, яким користується громадянське суспільство, побудоване на принципах верховенства права, свободи і відповідальності, поступово утверджуючись як одна з найбільш динамічних ланок у всіх сферах соціально-економічного життя”. У документі також наголошується, що “нотаріус є природним захисником прав людини, оскільки надає незалежну й неупереджену юридичну допомогу на засадах рівності, законності і справедливості”. За даними Мін’юсту, сьогодні в Україні працює майже шість тисяч нотаріусів. Лише в минулому році вони надали послуги понад 18 млн. громадян, вчинивши в їхніх інтересах більш як 21 млн. нотаріальних дій, поповнивши бюджет держави на 294,7 млн. грн. та Пенсійний фонд - на 86,5 млн. грн.

Як переконані у Мін’юсті, “запровадження Дня нотаріату України – це визнання та підтвердження авторитету і відповідальності, справедлива винагорода за здобутки і досягнення, яке перетворило б звичайний день на справжнє професійне свято, щоб кожен нотаріус в урочистій обстановці переймався розумінням важливості та відповідальності своєї професії, себе особисто перед людьми і суспільством, пишався власною причетністю до славного юридичного минулого українського народу та усвідомлював, що спільний обов’язок усіх українських нотаріусів – допомогти державі саме через свою професійну діяльність міцно стати на ноги завдяки здійсненню радикальних реформ”.

Рішення щодо клопотання про запровадження Дня нотаріату України ухвалено в листопаді 2007 року Конференцією Української нотаріальної палати, що об’єднала у своїх лавах майже п’ять тисяч державних і приватних нотаріусів.