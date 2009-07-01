У Харкові продовжують орудувати вандали

У центрі Харкова, у сквері Перемоги, невідомі розмалювали пам’ятники (погруддя) комсомольцям.

Як повідомляє сайт Харківської міської ради, за інформацією директора Департаменту комунального майна Віктора КІТАНІНА, на пам’ятниках намальована чорна свастика, обличчя повністю покриті жовтою фарбою.

«Вранці це побачили харків`яни і повідомили у міськвиконком. Після цього на місце події приїхали фахівці КП «Харківзеленбуд» і відразу взялися за роботу по змиванню свастики і фарби. На ці роботи піде з міського бюджету 5 тис. грн.», - сказав В.КІТАНІН.

Він також повідомив, що така ж свастика була нанесена на пам`ятник козаку Харьку, а також на Дзеркальний струмінь у сквері Перемоги.

Коментуючи подію, міський голова Михайло ДОБКІН назвав її «актом вандалізму» і заявив про те, що влада очистить місто від подібного неподобства, повідомляє сайт міськради.

“Акт вандалізму”, заявив, М.ДОБКІН, - “це ще одна невдала спроба ультраправих націоналістичних організацій привернути до себе увагу харків`ян”. Мер Харкова вважає, що “дані акції експортуються ззовні і не користуються підтримкою територіальної громади, проте активно підтримуються центральною владою”. При цьому він звернувся до харків’ян з проханням не реагувати «на подібні прояви неофашизму».

Як повідомляв УНІАН, протягом останніх років у Харкові вандали пошкодили пам’ятники Тарасу Шевченку, розстріляним українським кобзарям у саду Шевченка, пам’ятний знак воїнам УПА, розбили меморіальну дошку Йосипу Сліпому, пам’ятний знак на честь проголошення Незалежності України у саду Шевченка. У жодному випадку, окрім випадку зі знаком воїнам УПА, правоохоронним органам не вдалося виявити зловмисників.