Прокуратурі нагадують про аварію судна “Толстой”

Київ. 21 липня. УНІАН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА вимагає від Генеральної прокуратури відреагувати на неналежну діяльність органів влади щодо проведення розслідування причин аварії судна “Толстой”, пошуку зниклих безвісті українських моряків та покарання винних у цій трагедії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого з прав людини, Н.КАРПАЧОВА звернулась до першого заступника генерального прокурора України Сергія ВИНОКУРОВА стосовно застосування актів прокурорського реагування до суб`єктів, відповідальних за загибель громадян України і невжиття своєчасних заходів для організації розслідування аварії в Чорному морі поблизу берегів Болгарії у 2008 році судна “Толстой”, на борту якого перебувало 10 членів екіпажу. Вісім членів екіпажу - один громадянин Росії і семеро українців вважаються зниклими безвісти.

У зв`язку з тим, що до Н.КАРПАЧОВОЇ продовжують надходити звернення рідних моряків затонулого судна, вона наполягає на проведенні Україною як істотно зацікавленою стороною пошукових і підводних робіт, розслідуванні обставин аварії та з’ясуванні долі членів екіпажу.

Водночас, на звернення Уповноваженого з прав людини до керівництва Міністерства транспорту і зв`язку України у справі про порушення прав на безпеку життя українських моряків надійшла чергова відповідь, що розроблено план заходів із розслідування морської аварії, яка сталася з теплоходом “Толстой”.

На думку Н.КАРПАЧОВОЇ, такі пояснення з боку Мінтрансзв’язку є недостатніми. Уповноважений з прав людини продовжує провадження у цій резонансній справі, вважаючи, що відповідно до Кодексу з розслідування морських аварій та інцидентів отримані результати розслідування необхідно передати в органи прокуратури.

“Винні за порушення прав моряків на безпеку життя і плавання повинні відповісти перед законом за аварію судна "Толстой" та загибель членів його екіпажу”, - наголошує Н.КАРПАЧОВА.

Як повідомляв УНІАН, аварія судна “Толстой”, на борту якого перебувало 10 членів екіпажу, сталася 27 вересня 2008 року в Чорному морі поблизу Болгарії. Вісім членів екіпажу - один громадянин Росії і семеро українців вважаються зниклими безвісти. Двоє врятованих моряків цього судна, громадяни України Андрій КРИЖАНОВСЬКИЙ і Денис АХРАМЕЄВ, 2 жовтня повернулися до України.

4 жовтня пошук членів екіпажу суховантажу “Толстой” було припинено.

7 жовтня Н.КАРПАЧОВА ініціювала продовження пошуків моряків затонулого судна.

Судно з вантажем 2 тис. 586 тонн металобрухту йшло з російського порту Ростов-на-Дону в турецький порт Немрут.

Судновласником “Толстого” була Pegasus Shipping Co., США. Оператор судна перебуває у Росії. Судно здійснювало плавання під прапором Північної Кореї.