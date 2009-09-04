Литвин хоче позбавити депутатів зарплати за блокування
14:08, 04 вересня 2009Право
0 0
Підготовлено проект постанови
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН має намір наступного понеділка на засіданні Погоджувальної ради оприлюднити власний проект Постанови, яка передбачає автоматичне призупинення нарахування заробітної плати народним депутатам у разі блокування парламентської трибуни.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це голова Верховної Ради сказав на прес-конференції у Кіровограді.
Керівник парламенту переконаний, що сьогодні вкрай необхідні заходи, які б припинили безлад у парламенті. «Нехай мене звільняють, але я відстоюватиму свою власну позицію і точку зору», - сказав В.ЛИТВИН.
Як повідомляв УНІАН, В.ЛИТВИН сьогодні перебуває з робочою поїздкою у Кіровоградській області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter