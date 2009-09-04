Литвин хоче позбавити депутатів зарплати за блокування

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН має намір наступного понеділка на засіданні Погоджувальної ради оприлюднити власний проект Постанови, яка передбачає автоматичне призупинення нарахування заробітної плати народним депутатам у разі блокування парламентської трибуни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це голова Верховної Ради сказав на прес-конференції у Кіровограді.

Керівник парламенту переконаний, що сьогодні вкрай необхідні заходи, які б припинили безлад у парламенті. «Нехай мене звільняють, але я відстоюватиму свою власну позицію і точку зору», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, В.ЛИТВИН сьогодні перебуває з робочою поїздкою у Кіровоградській області.