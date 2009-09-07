ДНК-експертизу фрагментів черепа Гонгадзе проводитимуть у США

У Генеральній прокуратурі України сподіваються, що ДНК-експертизу фрагментів черепа журналіста Георгія Гонгадзе проводитимуть американські експерти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Києві повідомив генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО.

За його словами, ще невідомо, хто з іноземних експертів проводитиме цю експертизу. «Ми зараз проводимо цю роботу. Ми хочемо, щоб її провели у США… Зараз проводимо цю підготовчу роботу, щоб були фахівці зі Сполучених Штатів Америки. Там ми хочемо провести цю експертизу», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Водночас, на запитання, як довго розслідуватиметься справа Гонгадзе, генпрокурор відповів: «У залежності від слідства, у залежності від часу, який необхідний буде для того, щоб ми провели експертизу… Справа, вона не стільки залежить від слідчого по інтенсивності роботи, скільки залежить від часу, який буде потрібний на проведення експертизи».

Довідка УНІАН. Убивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві журналіста трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА та Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачуваний – колишній начальник Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

21 липня ц.р. у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано.

Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників убивства Г.Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова журналіста.

28 липня у Білоцерківському районі Київської області неподалік від села Сухоліси слідчо-оперативна група знайшла фрагменти черепа. Наступного дня розпочалась експертиза останків черепа.

Як заявила адвокат удови Г.Гонгадзе Мирослави Валентина ТЕЛИЧЕНКО, українські експерти встановили, що ці фрагменти кісток черепа належать убитому журналісту.