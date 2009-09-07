Литвин не має наміру підписувати закони, якщо ВР не працюватиме

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявив, що не підпише заветовані й повернуті у парламент Президентом закони, якщо народні депутати не працюватимуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За його словами, це можна назвати порушенням, але водночас, порушенням є й те, що Верховна Рада України не працює.

В.ЛИТВИН нагадав, що глава держави повернув у парламент зміни до закону про вибори Президента України. За його словами, Президент повернув цей закон без підпису із приписом, що у разі підписання цього документу спікером і набуття чинності, він звернеться до Конституційного Суду.

Також В.ЛИТВИН зазначив, що Президент ветував закон «Про внесення змін до закону «Про державний бюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України» стосовно фінансування заходів з підготовки до Євро-2012. Він наголосив, що у цьому законі «є колізія» щодо деяких норм. За словами спікера, ці колізії необхідно усунути.

В.ЛИТВИН підкреслив, що «начебто запевнення є, що вона (Верховна Рада України – УНІАН) має працювати, і водночас ми не працюємо».

Голова ВР вважає, що у разі розгляду «чутливих питань» необхідно проводити таємні голосування, аби уникнути політичного тиску на народних депутатів.