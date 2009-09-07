Губернатор просить перевірити законність присвоєння офіцерських звань

Голова Тернопільської облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ закликав прокуратуру перевірити законність присвоєння офіцерських звань працівникам обласного управління міліції, які не проходили строкової військової служби в лавах Збройних сил України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Тернопільської облдержадміністрації.

Також Ю.ЧИЖМАРЬ просить прокуратуру притягнути до відповідальності посадових осіб Управління МВС в Тернопільській області, які сприяли фальсифікації документів, пов’язаних із незаконним присвоєнням чергового та позачергового звання начальнику обласної Державтоінспекції Олегу КАВ’ЮКУ.

“Нещодавнє позбавлення начальника Державтоінспекції області незаконно присвоєних йому спеціальних звань полковника та підполковника міліції є цілком закономірним та прогнозованим”, – цитує Ю.ЧИЖМАРЯ прес-служба облдержадміністрації.

Ю.ЧИЖМАРЬ звернувся до прокуратури із проханням перевірити законність перебування майора міліції О.КАВ’ЮКА на посаді начальника Державної автомобільної інспекції УМВС в Тернопільській області, беручи до уваги відповідність наявного спецзвання званню, передбаченому займаною штатною посадою.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня Ю.ЧИЖМАРЬ попросив прокуратуру перевірити роботу обласного управління Державтоінспекції у зв’язку з виявленими зловживаннями при проведенні технічного огляду автомобілів.

Приводом для звернення до прокуратури стали виявлені порушення у Теребовлянському райвідділі Державтоінспекції, де люди при проходженні техогляду автомобілів змушені були сплачували кошти, серед іншого, на рахунок приватного підприємця, який, не маючи повноважень та відповідного обладнання, проводив перевірку технічного стану транспортних засобів, за що отримував кошти, які значно перевищували державні тарифи. Загалом приватна структура отримала 0,5 млн. грн., за цим фактом було порушено кримінальну справу.

17 серпня Ю.ЧИЖМАРЬ повідомив, що аналогічні кримінальні справи були порушені за фактами зловживань ще в кількох районних МРЕВ.