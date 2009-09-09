ДАІ згадало про порядок проїзду автомобілів керівництва держави

Департамент ДАІ МВС України нагадує водіям про дотримання порядку та правил проїзду автомобілів керівництва держави та інших VIP-осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, порядок забезпечення безпечного і безперешкодного проїзду автомобільним транспортом Президента України, голови Верховної Ради України, прем`єр-міністра України, а також голів іноземних держав, парламентів і урядів, керівників міжнародних організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом, визначається відповідним відомчим нормативним актом.

У документі наголошується, що постійному супроводженню підлягає автомобільний транспорт Президента України, голови Верховної Ради, прем`єр-міністра, а також голів іноземних держав, парламентів і урядів, керівників міжнародних організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом.

Забезпечення безпечного і безперешкодного проїзду під час супроводження автомобілів здійснюється нарядами Державної автомобільної інспекції МВС України та у взаємодії з Управлінням державної охорони України.

Крім того, супроводження автомобілей, відносно яких здійснюється державна охорона, незалежно від наявності чи відсутності цих осіб в автомобілі під час руху, здійснюється з використанням транспортних засобів ДАІ та УДО з увімкненими спеціальними світловими сигнальними пристроями зі світловими сигналами синього та червоного кольорів, а в разі необхідності і звуковими сигнальними пристроями (на автомобілі попереду кортежу) та з увімкненими спеціальними світловими сигнальними пристроями із сигналами синього та зеленого кольорів (на автомобілі, який замикає кортеж).

Разом з тим, відповідно до п.3.3.2 Правил дорожнього руху, “у разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов`язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу (і супроводжуваних ним транспортних засобів).

Якщо на такому транспортному засобі увімкнено проблискові маячки синього і червоного або лише червоного кольору, водії інших транспортних засобів зобов`язані зупинитися біля правого краю проїзної частини (на правому узбіччі). На дорозі з розділювальною смугою цю вимогу зобов`язані виконати водії транспортних засобів, що рухаються в попутному напрямку.

Пунктом 3.3.4 Правил дорожнього руху забороняється “здійснювати обгін і випередження транспортних засобів з увімкненими проблисковими маячками синього і червоного або лише червоного кольору та зеленого або синього і зеленого кольору і супроводжуваних ними транспортних засобів (колони), а також рухатися по суміжних смугах із швидкістю колони або займати місце в колоні”.