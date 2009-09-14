Головному свідку у справі міліціонерів-“перевертнів” загрожує небезпека

Рішення суду про скасування заходів безпеки та утримання в СІЗО головного свідка, обвинувачуваного у справі міліцейських “перевертнів” Юрія НЕСТЕРОВА ставить під загрозу його життя.

Про це заявив заступник генерального прокурора України Сергій ВИНОКУРОВ в інтерв’ю ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Прокуратура вважає, що це рішення суду неправильне, воно ставить під загрозу життя цієї людини» - зауважив С.ВИНОКУРОВ. (Рішення про взяття під варту Ю.НЕСТЕРОВА було ухвалено одним з київських судів 19 серпня – УНІАН).

Він нагадав, що інший фігурант справи, Ігор Гончаров, який також утримувався в СІЗО, до суду не дожив.

У свою чергу заступник начальника ГУБОЗ МВС України Володимир МІЩЕНКОВ також зазначив ТВі, що відповідне рішення суду «шокувало всіх», і воно було прийнято, «керуючись низкою не зовсім прозорих обставин».

«Після цього, як кажуть, з відчуттям виконаного обов’язку, головуючий (у суді) пішов у відпустку», - звернув увагу В.МІЩЕНКОВ.

Адвокат головного свідка у справі «перевертнів» Марія САМБУР заявляє, що Ю.НЕСТЕРОВА змушують відмовитись від свідчень, і кажуть, що інакше «є один вихід – вперед ногами».

«Його (НЕСТЕРОВА) посадили у клітку разом з усіма фігурантами, які проходять по справі і відносно яких він уже чотири роки дає покази», - сказала адвокат.

Як повідомлялося, Ю.НЕСТЕРОВ був учасником банди перевертнів під керівництвом нині покійного підполковника міліції І.Гончарова. На рахунку злочинців 13 вбивств та 70 інших злочинів. Саме свідчення Ю.НЕСТЕРОВА допомагають слідству встановити подробиці та всіх причетних до банди. Нині під вартою перебувають 8 учасників банди.