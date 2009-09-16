Комісар РЄ відзначає поліпшення ситуації з правами людини в Україні

Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ відзначає поліпшення ситуації з правами людини в Україні.

Про це він сказав сьогодні в Києві під час зустрічі з міністром юстиції Миколою ОНІЩУКОМ, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Зокрема, Комісара РЄ було поінформовано про кроки, які вживаються Україною для виконання наданих рекомендацій, у сферах реформування кримінальної юстиції, системи прокуратури, пенітенціарної та судової систем, вдосконалення роботи міліції та адвокатури. А також у сферах, що стосуються прав національних меншин, біженців й шукачів притулку, протидії торгівлі людьми тощо.

«Під час мого першого візиту я був вражений, що Україні треба вирішити цілий ряд проблем. Проте сьогодні з приємністю відзначаю позитивні зміни, які будуть внесені в мій звіт», - зазначив Т.ХАММАРБЕРГ.

За словами Комісара Ради Європи з прав людини звіт про кроки, які були здійснені Україною на виконання рекомендацій, буде також передано до Комітету Міністрів Ради Європи.

За даними Мін’юсту, навесні 2010 року Т.ХАММАРБЕРГ здійснить оціночний візит в Україну. «Ми вважаємо це частиною пакету, який необхідний для інтеграції України в європейське співтовариство», - наголосив Комісар.

Як повідомлялося, перший офіційний візит Комісара Ради Європи з прав людини до України відбувся в грудні 2006 року. За результатами візиту було складено доповідь, яка була представлена Комітету Міністрів Ради Європи та Парламентській Асамблеї Ради Європи та на підставі якої Україні було надано низку рекомендацій. Рекомендації стосувалися, зокрема, питань функціонування судової системи, функцій прокуратури, діяльності пенітенціарної системи, надмірної тривалості судових розглядів та незадовільного виконання судових рішень.

На виконання рекомендацій Комісара Ради Європи з прав людини в Україні було створено Міжвідомчу робочу групу на чолі з Міністром юстиції, завданням якої було визначено практичне втілення указаних рекомендацій.