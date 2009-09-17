Нетверезий журналіст обстріляв відділення банку

Вночі 15 вересня було обстріляно відділення «ПриватБанку» в м. Глобіно Полтавської області.

Як сьогодні повідомили УНІАН у службі безпеки «ПриватБанку», близько 22.30 по вхідних дверях банківського відділення було здійснено прицільний постріл з мисливської рушниці 16-го калібру, внаслідок чого було розбито скло на дверях відділення і спрацювала охоронна сигналізація. Нападники втекли на автомобілі, гільзу від патрона було кинуто на місці події. За кілька хвилин після обстрілу банку матеріали відеоспостереження (відеоспостереженням обладнані всі без винятку відділення «ПриватБанку») було передано до міліції, і слідчо-оперативній групі вдалося затримати нетверезих порушників за гарячим слідом.

Як виявилось, обстріл банківського відділення влаштував співробітник редакції місцевої газети П. Він і його сусід по квартирі, співробітник місцевого райвідділу МНС А., вели стрільбу зі службової ”дев`ятки” Держпожежнагляду.

У Глобінському райвідділі міліції затримані, які перебували у нетверезому стані, повідомили, що незадовго до інциденту сиділи в кафе і поспорили на ящик пива, що журналіст – завзятий мисливець, зможе влучено вразити будь-яку ціль. А найбільш освітленою і привабливою ціллю на темних вулицях селища якраз і виявилося відділення банку із зеленим квадратом.

За фактом обстрілу відділення банку вирішується питання про порушення кримінальної справи, збиток банку в сумі 5 тис. грн. «мисливець» відшкодував. Зброя і мішечок конопель, випадково виявлений при обшуку квартири співробітника газети і працівника МНС, яку вони спільно орендують, вилучені, повідомили в прес-службі «ПриватБанку».