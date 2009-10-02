Окружний адмінсуд Києва відмовив Ющенку

1 жовтня увечері Окружний адміністративний суд (ОАС) Києва відмовив Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ в задоволенні клопотань про відміну судової ухвали, що призупиняє дію 16 кадрових указів глави держави.

Про це пише газета «КоммерсантЪ-Украина» (№167 від 2 жовтня). В аргументах представників Президента суд не побачив доказів, які б дозволили йому відмінити прийняте раніше рішення. Разом з тим, у В.ЮЩЕНКА залишається можливість оскаржити його в апеляційній інстанції.

З клопотаннями про відміну заходів забезпечення позову Кабінету Міністрів до Президента, якими від виконання обов`язків було усунено голів Київської і Кіровоградської облдержадміністрацій, а також голів 14 райдержадміністрацій, представники Президента звернулися в ОАС Києва практично одразу після ухвалення судом рішення. Газета нагадує, що ухвалу, яка призупиняє дію 16 кадрових указів Президента, не узгоджених з Кабінетом Міністрів, було винесене ОАС 28 вересня.

З учорашньої постанови суду, з якою ознайомилася газета, випливає, що представники Президента в суді мотивували свої клопотання тим, ”що спори, ініційовані позивачем (Кабінетом Міністрів), не підлягають розгляду у порядку адміністративного судочинства”. Як раніше повідомлялося, цей аргумент є одним з ключових для юристів Секретаріату Президента, які наполягають на тому, що укази Президента можна оспорювати тільки в Конституційному Суді.

Ще одним приводом для оскарження прийнятої раніше ухвали на забезпечення позову послужив той факт, що вони були прийняті судом ”не колегіально, а одноосібно”. Крім того, юристи Президента впевнені, що оскаржувані ними документи суд прийняв ”за відсутності належних доказів, які б підтверджували явну протиправність дій відповідача і спричинення шкоди правам і інтересам позивача”.

Учора ж клопотання Президента розглядала колегія з трьох суддів під головуванням Володимира КОЧАНА. До складу колегії входив також Володимир КЕЛЕБЕРДА, відомий тим, що в 2008 році призупинив дію указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, відзначає «КоммерсантЪ».

Як стало відомо газеті, вислухавши сторони, колегія суддів ухвалила рішення відмовити в задоволенні клопотань, поданих представниками Президента. ”Представником відповідача суду не було надано жодних доказів, що свідчать про наявність обставин, з якими ст.117 (`забезпечення адміністративного позову`) і ст.118 (`порядок забезпечення адміністративного позову`) Кодексу адміністративного судочинства пов`язують можливість відміни судом першої інстанції прийнятих заходів забезпечення позову”, йдеться у вчорашньому рішенні ОАС.

У своєму рішенні суд також наголосив, що аргумент представників Президента, що клопотання в забезпечення позову повинні були виноситися колегіально, ”не є підставою для відміни заходів забезпечення позову, а підлягають оцінці судом апеляційної інстанції”.

Утім, крапку в питанні про усунення від виконання обов`язків двох губернаторів і 14 голів райдержадміністрацій поки що не поставлено – вчорашнє рішення ОАС може бути оскаржене в Київському апеляційному адміністративному суді, відзначає газета.

Разом з тим, згідно з Кодексом адміністративного судочинства, апеляційний розгляд цього питання не зупинить виконання ухвали на забезпечення позову, так само як і не перешкоджатиме подальшому розгляду справи в ОАС, наголошує «КоммерсантЪ».

Як відомо, в указах йдеться, зокрема, про призначення голів Київської і Кіровоградської обладміністрацій Віктора ВАКАРАША і Володимира МОВЧАНА, а також 14-ти керівників районних державних адміністрацій.

З позовом до суду звернувся Кабінет Міністрів, який стверджує, що кадрові рішення ухвалювалися без подання уряду, як це передбачено законом.