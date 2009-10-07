КС отримав подання Президента щодо норми про можливість входження народних депутатів до Вищої ради юстиції

7 жовтня, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Президента України щодо відповідності Конституції України положення другого речення частини третьої статті 19 Закону «Про Вищу раду юстиції» стосовно можливості входження до складу Вищої ради юстиції народних депутатів України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.

В положенні, яке оскаржує Президент, сказано: "Особи, призначені до складу Вищої ради юстиції, крім народних депутатів України, на час виконання обов`язків членів Вищої ради юстиції на постійній основі прикомандировуються до Вищої ради юстиції із збереженням за ними посад, які вони займали, та відповідних пільг".