Об‘єднання громадян дуже потребують нового закону про себе

Об‘єднання громадян звертаються до Верховної Ради з проханням прискорити прийняття Закону ”Про громадські організації”, що був зареєстрований 14 листопада 2008 року під реєстраційним №3371.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, про це йдеться в оприлюдненій сьогодні резолюції Міжнародної наукової конференції ”Розвиток громадянського суспільства: духовність і право”, яка відбувалася наприкінці вересня в Алушті.

«Деструкція суспільних відносин, правовий нігілізм, відсутність у суспільстві чіткої ієрархії ціннісних орієнтацій, негативний характер впливу ЗМІ, зростання наркоманії і алкоголізму є наслідком відсутності об’єднувальних цінностей українського народу, єдиної стратегії розвитку держави, не усвідомлення громадянами та інститутами громадянського суспільства власної відповідальності та власного впливу на ці процеси. Сприяє цій деструкції і розпорошеність позицій лідерів громадської думки, недовіра до них, відсутність об’єктивної загальнодоступної інформації про історичні події, релігійні течії, невиконання батьками своїх обов’язків щодо дітей, відсутність позитивних прикладів для наслідування тощо», - зазначається, зокрема, в резолюції.

На думку представників громадських організацій, «зазначена криза не може бути подолана лише зусиллями уряду, парламенту, інших органів державної влади. Вона потребує залучення усього народу, кожного громадянина, всіх інститутів громадянського суспільства».

Учасники Міжнародної наукової конференції ”Розвиток громадянського суспільства: духовність і право” планують довести ухвалену Резолюцію до відома Президента України, органів виконавчої влади, наукових організацій та інститутів громадянського суспільства для спільного вирішення суспільно важливих завдань.

Серед іншого, резолюція передбачає кроки на об`єднання зусиль громадських організацій, інших інститутів громадянського суспільства, науки та держави у спільній боротьбі за повноцінне виживання народу в умовах глобальної кризи цивілізації, за гармонійний розвиток соціуму, економіки, культури, науки, освіти і правової системи.

Громадські організації рекомендують також органам державної влади ефективно використовувати можливості соціальної реклами для пропагування духовних цінностей Українського суспільства. Інститутам громадянського суспільства рекомендується активно залучатись до реалізації навчальними закладами Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти (ухвалена Міністерством освіти та науки України в лютому 1996 року).

З метою ефективності реалізації поставлених завдань, громадські організації вважають за необхідне підтримати ініціативу Міністерства юстиції України щодо проведення на постійній основі правоосвітніх заходів для інститутів громадянського суспільства, з тим, щоб навчити їх використовувати визначені законодавством механізми взаємодії з державою.