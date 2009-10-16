Україна та Бельгія підписали Угоду про співробітництво у сфері соціального забезпечення.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання відповідної угоди між Міністерством праці та соціальної політики України та Федеральною державною службою соціального забезпечення Королівства Бельгія відбулась в присутності Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра Бельгії Германа Ван РОМПЕЯ.

З українського боку угоду підписав міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО, з бельгійської – віце-прем’єр-міністр, міністр з питань соціальних справ, охорони здоров’я та уповноважена з питань соціальної інтеграції Бельгії Лоретт ОНКЕЛІНКС.

Як зазначалось під час церемонії, угода підписується на виконання “дорожньої карти” між Україною та Бельгією, підписаною в минулому році.