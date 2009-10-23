ВР має намір внести зміни до законів про об‘єднання громадян

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення”.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 358 із 437 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачається доповнити Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” нормою про те, що питання трудових відносин або соціального захисту громадян розглядаються органами місцевого самоврядування з урахуванням пропозицій професійних спілок та їх об’єднань. У розгляді зазначених питань мають право брати участь представники професійних спілок та їх об’єднань, які внесли відповідні пропозиції.

Крім того передбачено, що рішення громадських рад, інших консультативно-дорадчих органів мають рекомендаційний характер і обов’язкові для розгляду відповідними органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами.

Також планується внести зміни до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”. Ними передбачено, що місцеві державні адміністрації:

забезпечують у межах своїх повноважень реалізацію громадянами права на участь у вирішенні питань, що належать до компетенції місцевих державних адміністрацій, залучають громадськість до процесу підготовки і виконання своїх рішень;

взаємодіють з політичними партіями, громадськими, релігійними і благодійними організаціями, професійними і творчими спілками, організаціями роботодавців, органами самоорганізації населення, недержавними засобами масової інформації та іншими непідприємницькими товариствами і установами, що легалізовані відповідно до законодавства, з метою забезпечення захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяють виконанню статутних завдань.

Для координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю, сприяння здійсненню громадської експертизи діяльності місцевих державних адміністрацій при місцевих державних адміністраціях утворюються громадські ради, інші консультативно-дорадчі органи, які провадять свою діяльність на засадах добровільності, рівноправності їх членів та відкритості.

Рішення громадських рад, інших консультативно-дорадчих органів мають рекомендаційний характер і обов’язкові для розгляду відповідними місцевими державними адміністраціями та їх посадовими особами.