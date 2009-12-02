Україна і Бразилія підписали договір про передачу засуджених осіб

Україною та Федеративною Республікою Бразилія підписано міжнародний двосторонній договір про передачу засуджених осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, церемонія підписання відбулася в рамках державного візиту Президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да СІЛВА до України. З українського боку договір підписав міністр юстиції Микола ОНІЩУК.

Сторони зобов‘язалися якнайширше співробітничають одна з одною з питань передачі засуджених осіб. Положення договору застосовуватиметься до вироків, винесених як до, так і після набрання ним чинності.

Згідно із зобов‘язаннями, які беруть на себе обидві держави, осіб, засуджених на території однієї сторони, може бути передано на територію іншої сторони відповідно до положень цього договору для відбування призначеного їй покарання. Із цією метою засуджена особа може висловити державі винесення вироку або державі виконання вироку своє бажання бути переданою згідно із цим договором.

Сторони також зобов’язалися через центральні органи письмово інформувати одна одну про засудження до позбавлення волі громадян іншої сторони, а також про їхнє місцезнаходження. Із запитом про передачу може звертатися як держава винесення вироку, так і держава виконання вироку.

Як повідомив за підсумками підписання договору М.ОНІЩУК, укладення договору між Україною та Бразилією про передачу засуджених осіб створить правову базу, необхідну для ефективного співробітництва компетентних органів обох держав, і надасть можливість громадянам договірних сторін відбувати покарання у державі їх громадянства, що сприятиме цілям правосуддя та соціальній реабілітації засуджених осіб.

На сьогодні, за словами міністра юстиції, Україною укладено 10 двосторонніх міжнародних договорів про передачу засуджених осіб - з Грузією, Азербайджаном, Узбекистаном, Казахстаном, Вірменією, Таджикистаном, Туркменістаном, а також з Іраном, Корейською Народно-Демократичною Республікою та Лівією.